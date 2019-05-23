"Взял курс на сборную": Коноплянка порадовал фанатов эффектным фото

Полузащитник "Шальке" отдыхает перед матчами сборной Украины.

Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился с подписчиками ярким фото.

Фотографию Коноплянка разместил в Instagram.

На снимке украинский футболист в бассейне прыгает над водой в "позе Супермена".

"Взял курс на сборную", - подписал фото Коноплянка.

Пост собрал уже почти 13 тысяч "лайков".

Отметим, что Коноплянка практически не играл в концовке сезона из-за травмы. Украинец вышел на замену только в матче последнего тура Бундеслиги и провел на поле 11 минут.

Сборная Украины ближайшие матчи квалификации на Евро-2020 проведет 7 и 10 июня. Во Львове "желто-синие" сыграют против Сербии и Люксембурга.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи.