"Взял курс на сборную": Коноплянка порадовал фанатов эффектным фото
12:17, 23 мая 2019Футбол
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Полузащитник "Шальке" отдыхает перед матчами сборной Украины.
Евгений Коноплянка / REUTERS
Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился с подписчиками ярким фото.
Фотографию Коноплянка разместил в Instagram.
На снимке украинский футболист в бассейне прыгает над водой в "позе Супермена".
"Взял курс на сборную", - подписал фото Коноплянка.
Пост собрал уже почти 13 тысяч "лайков".
Отметим, что Коноплянка практически не играл в концовке сезона из-за травмы. Украинец вышел на замену только в матче последнего тура Бундеслиги и провел на поле 11 минут.
Сборная Украины ближайшие матчи квалификации на Евро-2020 проведет 7 и 10 июня. Во Львове "желто-синие" сыграют против Сербии и Люксембурга.
Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи.
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