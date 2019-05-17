Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи

Перед играми против Сербии и Люксембурга в национальную команду вызван тридцать один футболист.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал тридцать одного футболиста для подготовки к матчам квалификации на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").

защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Леганес"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Яблонец").

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Роман Безус ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Марьян Швед ("Селтик").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Как сообщалось ранее, Шевченко вновь не стал вызывать в сборную защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

Против Сербии сборная Украины сыграет 7 июня, а с Люксембургом - 10 июня. Оба матча пройдут во Львове.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский из-за травмы выбыл до конца сезона.