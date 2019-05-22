Александрия впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Украины

"Александрия" сыграла вничью с "Мариуполем" и за два тура до финиша чемпионата гарантировала себе бронзовые медали.

"Александрия" стала бронзовым призером украинской Премьер-лиги сезона 2018-2019.

Команда Владимира Шарана гарантировала себе третье место после того, как в 30-м туре УПЛ сыграла вничью с "Мариуполем". Встреча завершилась вничью - 1:1.

За два тура до финиша чемпионата "Александрия" набрала 49 очков, отрыв от ближайших преследователей "Мариуполя" и "Зари" составляет 9 очков.

Таким образом, "Александрия" в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что лучшим результатом "Александрии" в УПЛ до этого было пятое место.

"Мариуполь" - "Александрия" - 1:1

Голы: Пихаленок, 29 - Запорожан, 45 (с пенальти).

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов (Тищенко, 81), Игнатенко, Пихаленок, Федорчук (Вакула, 60), Мишнев, Зубков, Фомин (Борячук, 61).

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Микицей, Бухал, Пашаев, Банада, Запорожан, Задерака (Гречишкин, 60), Пономарь, Протасов (Шастал, 73), Ситало (Довгий, 88).

Удаление: Яворский, 44 (прямая красная карточка).

На 9-й минуте Зубков не реализовал пенальти (вратарь).

УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Арсенал-Киев" и "Олимпик" сыграли вничью.