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Арсенал-Киев и Олимпик разошлись миром в матче УПЛ

21:33, 21 мая 2019
Футбол
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Арсенал-Киев и Олимпик победителя не определили / фото: ФК Олимпик

Команды обменялись забитыми голами в середине первого тайма. Большую часть второго тайма "Олимпик" провел в меньшинстве после удаления Геннадия Пасича.

У "Олимпика" после этого матча в активе 32 очка, команда занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. У "Арсенала" - 26 очков и одиннадцатая строчка.

"Арсенал-Киев" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Танковский, 31 - Дийе, 25

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Домбровский, Липартия (Ориховский, 70), Калитвинцев, Танковский, Мудрик (Мисси Мезу, 55), Ковпак

Олимпик: Крынский, Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Клименчук (Кольцов, 66), Гай, Политыло, Г. Пасич, Тейшейра (Сондей, 90+1), Вантух, Дийе (Дегтярев, 84)

Удаление: Г. Пасич, 54 (вторая желтая карточка)

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках 30-го тура УПЛ "Черноморец" и "Ворскла" одержали победы.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Олимпик#Арсенал-Киев