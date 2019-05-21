УПЛ: Черноморец и Ворскла одержали победы в матчах 30-го тура

Одесситы выиграли у "Карпат", а полтавчане одолели "Десну".

30-й тур украинской Премьер-лиги стартовал матчами команд из нижней шестерки в Одессе и Чернигове.

"Черноморец" на своем поле обыграл "Карпаты", а "Ворскла" в гостях была сильнее "Десны".

После этих матчей у "Ворсклы" в активе 41 очко и шестое место в турнирной таблице УПЛ, у "Десны" осталось 38 очков и седьмая позиция, у "Карпат" - 29 очков и десятое место, а "Черноморец" набрал 25 очков и идет последним.

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"Черноморец" - "Карпаты" - 3:1

Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 79, Рыжук, 83 - Мякушко, 73 (с пенальти).

"Черноморец": Литовченко, Голиков, Трубочкин, Рыжук, Бабенко, Танчик, Гошкодеря, Коваль (Павлов, 78), Хамелюк, Аржанов (Чорний, 90), Вильхамссон (Семенив, 87).

"Карпаты": Кучинский, Мирошниченко, Ковтун, Бусько, Мегремич, Клец, Ди Франко (Толочко, 86), Онгла, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко.

"Десна" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Петрович, 31.

"Десна": Литовка, Мостовой, Парцвания, Имереков, Немчанинов, Огиря, А. Фаворов, Сергийчук (Картушов, 46), Хлебас, Волков (Богданов, 75), Безбородько (Филиппов, 75).

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Сапай, Скляр, Сакив (Шехич, 78), Петрович (Габелок, 90+2), Васин (Мысык, 68), Коломоец, Ребенок.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч "Шахтера" и "Динамо" в 30-м туре УПЛ.