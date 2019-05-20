НБА: Торонто сократил отставание в серии с Милуоки (видео)

"Торонто" одержал победу в третьем матче финала Восточной конференции.

"Торонто" удалось добыть первую победу в финальной серии Восточной конференции НБА против "Милуоки". Канадский клуб сократил отставание в противостоянии. "Торонто" - "Милуоки" - 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16) "Торонто": Леонард (36 + 9 подборов - 5 потерь), Сиакам (25 + 11 подборов), Газоль (16 + 12 подборов + 7 передач + 5 блокшотов), Лоури (11 + 6 фолов), Грин (3) - старт; Пауэлл (19 + 6 фолов), Ибака (5), ВанВлит (3) "Милуоки": Лопес (16), Адетокумбо (12 + 23 подборов + 7 передач + 4 блокшотов + 6 фолов - 8 потерь), Бледсоу (11 - 5 потерь), Миротич (10), Миддлтон (9 + 9 подборов) - старт; Ильясова (2), Хилл (24 + 7 подборов), Брогдон (20), Коннотон (8) Счет в серии - 1:2 Как сообщал УНИАН, ранее "Голден Стэйт" еще раз выиграл у "Портленда".

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