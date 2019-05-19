Голден Стэйт сделал еще один шаг на пути к финалу НБА (видео)

Голден Стэйт в третий раз подряд выиграл у Портленда.

"Голден Стэйт Уорриорз" удалось одержать третью победу в финальной серии Западной конференции НБА против "Портленд Трэйл Блейзерс". Таким образом, "Голден Стэйт" - в шаге от финала НБА. "Портленд" - "Голден Стэйт" - 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28) "Портленд": МакКоллум (23), Лиллард (19), Ленард (16), Харклесс (6), Амину (2 + 7 подборов) - старт; Коллинс (6 + 8 подборов), Кантер (7), Тернер (12), Худ (3), Карри (5) "Голден Стэйт": Карри (36), Грин (20 + 13 подборов + 12 передач + 4 перехватов), Томпсон (19), Игудала (2), Джонс (0) - старт; Белл (6), Жеребко (2), МакКинни (5 + 9 подборов), Луни (8), Кук (6), Ливингстон (6) Счет в серии - 0:3 Как сообщал УНИАН, ранее "Милуоки" одержал вторую победу над "Торонто" в финале Восточной конференции.

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