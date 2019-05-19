"Думаю, настоящая": Зинченко забавно проверил медаль за победу в Кубке Англии (видео)
14:18, 19 мая 2019Футбол
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Украинский футболист "Манчестер Сити" проверил награду на подлинность.
Александр Зинченко / REUTERS
Украинец Александр Зинченко проверил на подлинность медаль, которую получил за победу в Кубке Англии вместе с "Манчестер Сити".
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Видео было опубликовано в Twitter The Emirates FA Cup
Украинский футболист укусил медаль, после чего сказал на камеру: "Думаю, она настоящая, да?".
Напомним, "Ман Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 6:0 и после победы в АПЛ и Кубке английской лиги завоевал третий домашний трофей в сезоне. Зинченко провел на поле весь матч.
When you wake up and realise it wasn't all a dream...#EmiratesFACupFinalpic.twitter.com/zhS7VLsp7Q— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 19 мая 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Ман Сити" во время празднования чемпионства посвятили песню Зинченко.
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