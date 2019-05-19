"Думаю, настоящая": Зинченко забавно проверил медаль за победу в Кубке Англии (видео)

Украинский футболист "Манчестер Сити" проверил награду на подлинность.

Украинец Александр Зинченко проверил на подлинность медаль, которую получил за победу в Кубке Англии вместе с "Манчестер Сити".

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Видео было опубликовано в Twitter The Emirates FA Cup

Украинский футболист укусил медаль, после чего сказал на камеру: "Думаю, она настоящая, да?".

Напомним, "Ман Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 6:0 и после победы в АПЛ и Кубке английской лиги завоевал третий домашний трофей в сезоне. Зинченко провел на поле весь матч.

When you wake up and realise it wasn't all a dream...#EmiratesFACupFinalpic.twitter.com/zhS7VLsp7Q — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 19 мая 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Ман Сити" во время празднования чемпионства посвятили песню Зинченко.