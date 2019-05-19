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"Думаю, настоящая": Зинченко забавно проверил медаль за победу в Кубке Англии (видео)

14:18, 19 мая 2019
Футбол
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Александр Зинченко / REUTERS

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Видео было опубликовано в Twitter The Emirates FA Cup

Украинский футболист укусил медаль, после чего сказал на камеру: "Думаю, она настоящая, да?".

Напомним, "Ман Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 6:0 и после победы в АПЛ и Кубке английской лиги завоевал третий домашний трофей в сезоне. Зинченко провел на поле весь матч.

УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Ман Сити" во время празднования чемпионства посвятили песню Зинченко.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити