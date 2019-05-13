Фанаты Ман Сити во время празднования чемпионства в Англии посвятили песню Зинченко (видео)

Поклонники команды из Манчестера признали весомый вклад украинца в успех клуба.

Фанаты английского "Манчестер Сити" посвятили песню украинскому легионеру команды защитнику Александру Зинченко после того, как их команда в очередной раз выиграла титул чемпиона страны. Об этом сообщается в сюжете Youtube-канала "Бомбардир".

В переводе слова песни означают: "Киппакс хочет, чтобы вы знали, Лучший фланговый защитник в АПЛ - Зинченко из Украины, Сити выиграл Премьер-лигу снова".

(Примечание. Киппакс - знаменитая трибуна на прошлой домашней арене "Манчестер Сити" - "Мейн Роуд", где всегда размещались самые активные фанаты клуба).

Как сообщал УНИАН, "Манестер Сити" в последнем туре АПЛ обыграл "Брайтон" - 4:1. В итоге "Горожане" на 1 очко опередили "Ливерпуль" и второй год подряд завоевали национальный титул. При этом украинец Александр Зинченко имеет уникальную статистику - с ним команда до сих пор не теряла очки в национальных турнирах.