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Заря - Шахтер: видео матча Премьер-лиги

18:50, 19 мая 2019
Футбол
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Заря и Шахтер встречались в 29-м туре УПЛ / фото: ФК Шахтер

"Горняки" одержали минимальную победу и за три тура до финиша чемпионата Украины гарантировали себе чемпионский титул. 

После этого матча у "Шахтера" в активе 76 очков, "горняки" на 11 баллов опережают "Динамо". "Заря" (39 очков) идет пятой.

"Заря" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Мораес, 11

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Вернидуб, Тымчик, Арвеладзе, Белый, Леднев (Кочергин, 63), Караваев, Силас (Кабаев, 75), Хомченовский, Будковский (Громов, 51).

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77), Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Мораес.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре обыграло "Мариуполь".

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Теги: #Шахтер#Заря#УПЛ#чемпионат Украиныпогода в Запорожье