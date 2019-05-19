Заря - Шахтер: видео матча Премьер-лиги
18:50, 19 мая 2019Футбол
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Донецкий клуб в Запорожье оформил досрочное чемпионство.
Заря и Шахтер встречались в 29-м туре УПЛ / фото: ФК Шахтер
19 мая в рамках 29-го тура чемпионата Украины "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимала "Шахтер".
"Горняки" одержали минимальную победу и за три тура до финиша чемпионата Украины гарантировали себе чемпионский титул.
После этого матча у "Шахтера" в активе 76 очков, "горняки" на 11 баллов опережают "Динамо". "Заря" (39 очков) идет пятой.
"Заря" - "Шахтер" - 0:1
Гол: Мораес, 11
"Заря": Шевченко, Михайличенко, Вернидуб, Тымчик, Арвеладзе, Белый, Леднев (Кочергин, 63), Караваев, Силас (Кабаев, 75), Хомченовский, Будковский (Громов, 51).
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77), Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Мораес.
Видеообзор матча
Полное видео матча
Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре обыграло "Мариуполь".
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