Заря - Шахтер: видео матча Премьер-лиги

Донецкий клуб в Запорожье оформил досрочное чемпионство.

19 мая в рамках 29-го тура чемпионата Украины "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимала "Шахтер".

"Горняки" одержали минимальную победу и за три тура до финиша чемпионата Украины гарантировали себе чемпионский титул.

После этого матча у "Шахтера" в активе 76 очков, "горняки" на 11 баллов опережают "Динамо". "Заря" (39 очков) идет пятой.

"Заря" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Мораес, 11

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Вернидуб, Тымчик, Арвеладзе, Белый, Леднев (Кочергин, 63), Караваев, Силас (Кабаев, 75), Хомченовский, Будковский (Громов, 51).

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77), Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Мораес.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре обыграло "Мариуполь".