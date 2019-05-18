Динамо обыграло Мариуполь в 29-м туре Премьер-лиги

В случае осечки киевлян чемпионом Украины уже сегодня стал бы "Шахтер".

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало ФК «Мариуполь». Встреча завершилась минимальной победой команды Александры Хацкевича со счетом 2:1.

Киевляне открыли счет в первом тайме: новичок команды Карлос де Пена на 32-й минуте открыл счет в матче ударом слета после подачи углового.

Счет 1:0 сохранился почти до конца встречи, однако на последних минутах сопеерники обменялись голами. На 87-й минуте капитан "Динамо" Виктор Цыганков дальним ударом удвоил преимущество в счете. В компенсированное время экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Валерий Федорчук отыграл один мяч, откликнувшись на навес Александра Зубкова.

Если бы «Динамо» потеряло очки, «Шахтер» досрочно уже сегодня стал бы чемпионом Украины.

Динамо – Мариуполь 2:1

Голы: 1:0 – 32 де Пена, 2:0 – 87 Цыганков, 2:1 – 90 Федорчук.

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена, Шепелев, Русин(Беседин, 82).

Мариуполь: Худжамов, Чоботенко, Быков, Кирюханцев, Яворский, Пихаленок (Борячук, 72), Игнатенко, Мишнев (Федорчук, 57), Зубков, Чурко(Вакула, 62), Фомин.