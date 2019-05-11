Динамо упустило победу в матче с Зарей (видео)

Гол Силаса в добавленное ко второму тайму время принес луганскому клубу ничью.

В 28-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" на "Олимпийском" в Киеве принимало "Зарю". Встреча завершилась вничью - 1:1.

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"Динамо" вышло вперед уже на 11-й минуте матча - Назарий Русин замкнул прострел Виктора Цыганкова.

Удержать победный счет киевлянам не удалось. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Силас сравнял счет в матче красивым ударом со штрафного.

"Динамо" набрало 62 очка и занимает в турнирной таблице УПЛ второе место. У "Зари" - 39 очков и пятая строчка.

"Динамо" - "Заря" - 1:1

Голы: Русин, 11 - Силас, 90+2

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 61), Цыганков, Андриевский, Де Пена, Русин (Цитаишвили, 83)

Заря: Шевченко, Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка, Чайковский (Силас, 46), Арвеладзе, Хомченовский, Кочергин (Громов, 63), Лунев, Иванович (Будковский, 46)

Видео голов

УНИАН также сообщал о том, что в 28-м туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".