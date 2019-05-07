Михайличенко не возглавит Динамо

Спортивный директор киевского клуба не перейдет на работу главного тренера команды.

Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко не получал предложения стать главным тренером команды.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что руководство "Динамо" не общалось с Михайличенко на предмет его работы в качестве главного тренера ни по ходу текущего сезона, ни ранее.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство "Динамо" может уволить с поста главного тренера команды Александра Хацкевича и назначить Михайличенко.

В то же время, по данным 1927.com.ua, Михайличенко действительно получал предложение возглавить "Динамо", но отказался.

56-летний Михайличенко работает спортивным директором "Динамо" с 2013 года. Ранее он уже возглавлял команду в период с 2002 по 2004 годы и дважды приводил ее к чемпионскому титулу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Мирча Луческу продвигает на пост главного тренера "Шахтера" своего сына.