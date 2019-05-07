Михайличенко не возглавит Динамо
Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко не получал предложения стать главным тренером команды.
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Отмечается, что руководство "Динамо" не общалось с Михайличенко на предмет его работы в качестве главного тренера ни по ходу текущего сезона, ни ранее.
Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство "Динамо" может уволить с поста главного тренера команды Александра Хацкевича и назначить Михайличенко.
В то же время, по данным 1927.com.ua, Михайличенко действительно получал предложение возглавить "Динамо", но отказался.
56-летний Михайличенко работает спортивным директором "Динамо" с 2013 года. Ранее он уже возглавлял команду в период с 2002 по 2004 годы и дважды приводил ее к чемпионскому титулу.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Мирча Луческу продвигает на пост главного тренера "Шахтера" своего сына.