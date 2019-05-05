Динамо может уволить Хацкевича: кто возглавит команду

В киевском клубе недовольны последними результатами и слабой игрой команды.

Руководство "Динамо" может уволить Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Отмечается, что последние результаты "Динамо" и невыразительная игра команды вынуждают задуматься руководство клуба о перестановках в тренерском штабе. Контракт Хацкевича истечет через несколько недель, и президент "Динамо" Игорь Суркис пока не поднимал вопрос о его продлении.

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Возглавить "Динамо" может Алексей Михайличенко, который на данный момент занимает должность спортивного директора клуба.

Напомним, 56-летний Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в период с 2002 по 2004 годы и дважды приводил команду к чемпионскому титулу.

Хацкевич тренирует "Динамо" с 2017 года и выиграл с командой только Суперкубок Украины-2018.

Как сообщал УНИАН, в 27-м туре УПЛ "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией".