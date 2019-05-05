Арсенал и Черноморец одержали победы в 27-м туре УПЛ

"Арсенал-Киев" обыграл "Карпаты", а "Черноморец" одержал волевую победу в матче с "Десной".

В заключительных матчах 27-го тура чемпионата Украины в нижней шестерке "Арсенал-Киев" на выезде обыграл "Карпаты", которые провели второй тайм в меньшинстве, а "Черноморец" на выезде вырвал победу у "Десны".

"Карпаты" - "Арсенал-Киев" - 1:2

Голы: Хонгла, 83 - Вакуленко, 9, Ковпак, 75

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Мирошниченко, 62), Папа, Мегремич, Мякушко, Ди Франко, Клец, Хонгла, Бусько (Понде, 46), Йода (Гуцуляк, 62), Швед.

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Ориховский, Танковский (Липартия, 73), Мэзу (Ковпак, 63), Авагимян (Сагуткин, 26), Кадимян, Калитвинцев.

Удаление: Швед (45+3)

"Десна" - "Черноморец" - 2:4

Голы: Фаворов, 14, Гитченко, 22 - Вильхьяльмссон, 18, 86, Павлов, 90+1, Мусолитин, 90+5

"Десна": Литовка, Имереков, Немчанинов, Люлька (Сергийчук, 77), Фаворов, Богданов, Картушов, Фаворов, Гитченко, Безбородько (Парцвания, 85), Хлебас (Филиппов, 73).

"Черноморец": Кожухарь, Норенков, Грачев, Рыжук, Вильхьяльмссон, Танчик, Бабенко, Морозенко (Хамелюк, 57), Мусолитин, Трубочкин (Павлов, 77), Коваль (Семенив, 64).

После этого тура у "Десны" осталось 35 очков и седьмое место, а у "Карпат" - 25 очков и десятая позиция. "Арсенал-Киев" набрал 24 очка и идет одиннадцатым, а "Черноморец" (21 очко) - последним.

Как сообщал УНИАН, "Олимпик" и "Ворскла" в 27-м туре УПЛ сыграли вничью.