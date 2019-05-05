Манчестер Юнайтед лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

В 37-м туре АПЛ "МЮ" не удалось обыграть аутсайдера турнира "Хаддерсфилд".

В 37-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Хаддерсфилд". Встреча завершилась вничью - 1:1.

Манкунианцы быстро вышли вперед благодаря голу Скотта Мактоминая, но во втором тайме пропустили в ответ.

За тур до финиша чемпионата "МЮ" лишился шансов попасть в топ-четверку АПЛ и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. У манкунианцев на данный момент в активе 66 очков, тогда как у идущего четвертым "Тоттенхэма" - 70 очков.

В параллельном матче "Челси" разгромил "Уотфорд" (3:0), набрал 71 очко и вышел на третье место.

"Хаддерсфилд" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Гол: Мактоминай, 8 - Мбенза, 58.

"Хаддерсфилд": Лессль, Бакуна, Шиндлер, Конголо, Леве, Дурм (Смит, 46), Муй, Хогг, Грант, Притчард, Мбенза (Диахаби, 90+1).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Джонс, Линделеф (Далот, 83), Шоу, Мактоминай, Матич (Эррера, 53), Погба, Мата, Санчес (Чонг, 54), Рашфорд.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "МЮ" не сумел обыграть "Челси".