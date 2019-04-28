Манчестер Юнайтед не смог обыграть Челси в битве за Лигу чемпионов

Центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги завершился вничью.

В центральном матче 36-го тура чемпионата Англии встречались "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Поединок завершился вничью - 1:1.

"МЮ" открыл счет на 11-й минуте матча - Люк Шоу отдал пас на Хуана Мату, которому оставалось отправить мяч в пустые ворота.

"Челси" отыгрался перед перерывом - Давид Де Хеа неудачно отбил мяч после дальнего удара Антонио Рюдигера, и Маркос Алонсо сыграл на добивании.

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Таким образом, "Ман Юнайтед" не сумел догнать "Челси" в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. У "МЮ" - 65 очков и шестое место в таблице, у "Челси" - 68 очков и четвертая строчка.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1

Голы: Мата, 11 - Алонсо, 44

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 71), Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Мактоминай, 82), Рашфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Игуаин, Азар.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре АПЛ "МЮ" проиграл "Манчестер Сити".