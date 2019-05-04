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Заря - Мариуполь: видео матча

15:46, 04 мая 2019
Футбол
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Заря примет Мариуполь на Славутич-Арене / фото: ФК Заря

В 27-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимала "Мариуполь". Встреча команд топ-шестерки УПЛ прошла 4 мая.

Матч завершился победой "Мариуполя" со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Руслан Фомин.

После этого матча мариупольский клуб набрал 36 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. "Заря" (38 очков) располагается на четвертом месте.

УНИАН также сообщал о том, что футболист "Зари" был признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.

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Теги: #Мариуполь#Заря#УПЛ#чемпионат Украиныпогода в Запорожье