Заря - Мариуполь: видео матча
15:46, 04 мая 2019Футбол
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"Заря" и "Мариуполь" встречались в рамках 27-го тура чемпионата Украины.
Заря примет Мариуполь на Славутич-Арене / фото: ФК Заря
В 27-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимала "Мариуполь". Встреча команд топ-шестерки УПЛ прошла 4 мая.
Матч завершился победой "Мариуполя" со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Руслан Фомин.
После этого матча мариупольский клуб набрал 36 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. "Заря" (38 очков) располагается на четвертом месте.
УНИАН также сообщал о том, что футболист "Зари" был признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.
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