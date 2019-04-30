Один из лидеров луганской Зари назван лучшим футболистом 26-го тура УПЛ

Дубль Артема Громова принес "Заре" важную победу в матче с "Александрией".

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока по итогам минувшего 26-го тура соревнований, им стал полузащитник луганской «Зари» Артем Громов. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

29-летний игрок записал на свой счет дубль в ворота «Александрии» и принес победу своей команде со счетом 2:0. "Заря" после этого сократила отставание от конкурента в битве за бронзу до 9 очков, при этом до конца чемпионата остается еще шесть туров.

В нынешнем сезоне на счету Артема Громова 6 мячей в 19 встречах.

Лучшего игрока тура по традиции определял экспертный совет, куда вошли Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев и Леонид Буряк.