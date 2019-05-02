Лига Европы: прогноз букмекеров и где смотреть матчи 1/2 финала

2 мая "Арсенал" примет "Валенсию", а "Челси" сыграет в гостях у "Айнтрахта".

2 мая состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы - "Арсенал" встретится с "Валенсией", а "Челси" - с "Айнтрахтом".

"Арсенал" - "Валенсия"

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом домашнего матча. На победу "канониров" можно сделать ставку с коэффициентом 1,95, на ничью - 3,40, а на то, что "Валенсия" выиграет на выезде - 4,00.

"Арсенал" также является фаворитом на выход в финал по итогам двухматчевого противостояния. На "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,67, а на "Валенсию" - 2,10.

Где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Валенсия" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

"Айнтрахт" - "Челси"

Прогноз букмекеров

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На победу "Айнтрахта" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничейный результат - 3,25, а на успех "Челси" - 2,45.

Шансы лондонского клуба выйти в финал, по мнению букмекеров, выше шансов коллектива из Германии. На что, что по итогам двух матчей в финале окажется "Челси", дается коэффициент 1,44, а на проход "Айнтрахта" - 2,62.

Где смотреть матч

Противостояние "Айнтрахта" и "Челси" в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2". Начало матча - в 22.00.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в полуфиналах Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль", а "Аякс" победил "Тоттенхэм".