Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов

Исход матча решил единственный гол амстердамского клуба в первом тайме.

В Лондоне на новой арене Tottenham Hottspur Stadium состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Тоттенхэм" принимал амстердамский "Аякс".

Выездную победу со счетом 1:0 одержали игроки "Аякса".

Голландский клуб, который выступал в сильнейшем составе, использовал первый же голевой момент в матче. Зиеш одним пасом отрезал всю оборону "Тоттенхэма", и ван де Бек спокойно с нескольких метров отправил мяч в дальний угол ворот.

В дальнейшем на поле шла примерно равная борьба, однако "Аякс" был гораздо ближе к тому, чтобы увеличить разрыв, чем "Тоттенхэм" - чтобы сравнять счет. Так, на 77-й минуте лондонцев от еще больших неприятностей спасла штанга после удара Нереса.

Итоговый счет делает "Аякс" явным фаворитом противостояния, однако победитель пары определится 8 мая, когда соперники сыграют ответную встречу в Амстердаме.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" - "Аякс" - 0:1

Гол: 0:1 - ван де Бек (15).

Напомним, что вторую путевку в финал разыграют "Барселона" и "Ливерпуль". Первый матч между командами состоится в среду в Каталонии.