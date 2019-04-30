Украинец Малиновский попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока Бельгии
Украинский полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский является одним из претендентов за звание лучшего футболиста по итогам сезона в Бельгии.
Об этом сообщает Nieuwsblad.be.
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Профессиональная футбольная лига Бельгии назвала имена трех главных фаворитов. Помимо Малиновского, в трио претендентов на звание лучшего футболиста также вошли бывший одноклубник Малиновского Алехандро Посуэло, перебравшийся в «Торонто», и лауреат этой номинации прошлого сезона Ханс Ванакен из «Брюгге».
Имя лучшего игрока года в Бельгии назовут 6 мая на мероприятии по случаю завершения национального чемпионата.
Как сообщал УНИАН, в свое время в услугах Руслана Малиновского был заинтересован московский "Спартак".