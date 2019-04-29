Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

1 мая в столице Каталонии пройдет матч 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

"Барселона" и "Ливерпуль" 1 мая начнут борьбу за выход в финал Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет на стадионе "Камп Ноу".

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом в домашнем матче. На победу каталонского клуба дается коэффициент 1,89. В то же время на успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 4,28, а на ничью - 3,90.

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Коэффициент на то, что "Барселона" не проиграет (победит или сыграет вничью) - 1,27, тогда как на "Ливерпуль" - 2,05.

Букмекеры считают, что у "Барселоны" больше шансов сыграть в финале. На проход каталонцев по итогам двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, а на то, что в финал выйдут мерсисайдцы - 2,21.

Отметим, что "Барселона" и "Ливерпуль" в еврокубках ранее играли друг против друга восемь раз. Испанский клуб выиграл два раза (интересно, что в обоих случах на выезде), английский - три раза, еще три матча завершились вничью.

Как сообщал УНИАН, перед полуфиналом Лиги чемпионов "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании.