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Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

15:44, 29 апреля 2019
Футбол
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Лионель Месси и Луис Суарес / REUTERS

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом в домашнем матче. На победу каталонского клуба дается коэффициент 1,89. В то же время на успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 4,28, а на ничью - 3,90.

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Коэффициент на то, что "Барселона" не проиграет (победит или сыграет вничью) - 1,27, тогда как на "Ливерпуль" - 2,05.

Букмекеры считают, что у "Барселоны" больше шансов сыграть в финале. На проход каталонцев по итогам двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, а на то, что в финал выйдут мерсисайдцы - 2,21.

Отметим, что "Барселона" и "Ливерпуль" в еврокубках ранее играли друг против друга восемь раз. Испанский клуб выиграл два раза (интересно, что в обоих случах на выезде), английский - три раза, еще три матча завершились вничью.

Как сообщал УНИАН, перед полуфиналом Лиги чемпионов "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#букмекеры#Ливерпуль