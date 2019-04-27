Будет битва за Лигу Европы: в регламент УПЛ могут внести важное изменение

В чемпионате Украины может появиться плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Украинская Премьер-лига, начиная со следующего сезона, может ввести плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Об этом сообщает Footboom.

Отмечается, что в эти дни УПЛ вместе с клубами обсуждает регламент предстоящего сезона 2019-2020. Один из клубов выступил с предложением изменить формат чемпионата для того, чтобы мотивировать команды из нижней шестерки.

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В частности, предлагается организовать мини-турнир за путевку в ЛЕ между командами, которые займут в чемпионате пятое, шестое, седьмое и восьмое места. В полуфиналах пятая команда турнира сыграет с восьмой, а шестая - с седьмой. Матчи при этом будут проходить на полях команд из топ-6. Затем в финале победители двух пар разыгрывают путевку в Лигу Европы.

Если же Кубок Украины выиграет представитель Первой лиги или команда, занявшая в УПЛ место ниже пятого, тогда за путевку будут бороться команды, занявшие четвертое, пятое, шестое и седьмое места.

Отметим, что по такой схеме разыгрывается путевка в Лигу Европы в чемпионате Нидерландов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, кто был признан лучшим игроком 25-го тура УПЛ.