"Мы расстроены": главный тренер Шахтера - о ничьей в матче с Динамо

Фонсека прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата Украины.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подвел итог нулевой ничьей c "Динамо" на "Олимпийском".

Фонсеку цитирует официальный сайт "Динамо".

"Была очень тактическая игра, где практически не было голевых моментов. До последней минуты. Команды предпочли безопасность в обороне риску в атаке. Правда в том, что мы контролировали мяч, но не создали интересных момент у ворот "Динамо". Как и они у наших", - отметил португальский тренер.

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Фонсека заявил, что ожидал, что "Динамо" будет больше рисковать:

"Я ожидал, что "Динамо" будет больше рисковать, учитывая важность матча для них. Но играли безопасно. В обороне к игрокам придраться не к чему".

Учитывая то, что "Шахтер" не реализовал пенальти в конце матча, Фонсеку расстроил итоговый результат.

"Если бы вы спросили меня до пенальти, заслуженный ли результат - ничья, то я бы сказал, что да. Сейчас же мы расстроены. Мы продолжаем лидировать. Это важный шаг для нас, хотя все еще далеко до финальной победы", - сказал португалец.

"Если бы киевляне выиграли, то они поверили бы в себя еще больше. Но мы удержали отрыв, это важное расстояние, но игроки знают, что до чемпионства еще далеко. Нам предстоит еще несколько важных поединков, и нам предстоит сыграть на пределе своих сил", - подытожил Фонсека.

УНИАН также сообщал о том, что фанаты "Динамо" на матче против "Шахтера" вывесили чучело Жуниора Мораеса.