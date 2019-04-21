Коноплянка получил травму на тренировке Шальке

Украинец досрочно закончил тренировочное занятие.

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка получил травму на тренировке своей команды. Украинец повредил заднюю поверхность бедра и покинул занятие раньше остальных, сообщает Bild.

Напомним, Коноплянка не имеет постоянной игровой практики в "Шальке" в нынешнем сезоне. В текущем розыгрыше Бундеслиги украинец 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

В последнем матче своего клуба против "Хоффенхайма" (2:5) Коноплянка участия не принимал.

«Шальке» находится на 15-й строчке в турнирной таблице.