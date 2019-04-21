Коноплянка получил травму на тренировке Шальке
15:14, 21 апреля 2019Футбол
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Украинец досрочно закончил тренировочное занятие.
Евгений Коноплянка / Twitter
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка получил травму на тренировке своей команды. Украинец повредил заднюю поверхность бедра и покинул занятие раньше остальных, сообщает Bild.
#Schalke - Yevhen #Konoplyanka hat sich am Oberschenkel verletzt, bricht das Training ab. Sieht nach einer Adduktoren-Verletzung aus. #S04#BVBS04pic.twitter.com/RunQMk8Xwq— Marc Siekmann (@siekmann_m) April 21, 2019
Напомним, Коноплянка не имеет постоянной игровой практики в "Шальке" в нынешнем сезоне. В текущем розыгрыше Бундеслиги украинец 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
В последнем матче своего клуба против "Хоффенхайма" (2:5) Коноплянка участия не принимал.
«Шальке» находится на 15-й строчке в турнирной таблице.
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