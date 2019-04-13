Шахтер разгромил Зарю в домашнем матче УПЛ

"Оранжево-черные" не оставили шансов своим соперникам.

В Харькове завершился поединок 24-го тура Премьер-лиги, в котором действующий чемпион страны "Шахтер" принимал "Зарю".

Горняки одержали победу над подопечными Юрия Вернидуба со счетом 3:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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На 15-й минуте Виктор Коваленко открыл счет в матче с пенальти, который заработал Тете. Для бразильца это был дебютный матч в составе донецкого клуба.

Коваленко стал участником и второго взятия ворот - в начале второго тайма после передачи украинского хавбека отличился Оларенваджу Кайоде.

Уже в компенсированное время "оранжево-черные" довели счет до разгромного. Степаненко пробил издали, вратарь "Зари" Фелипе отбил мяч перед собой, а Майкон удачно сыграл на добивании.

Победа "Шахтера" - 3:0, после которой команда Паулу Фонсеки набрала 63 очка, сохранив таким образом 7-очковый отрыв от "Динамо". "Заря" - на 5-м месте (32 балла).