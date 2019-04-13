Гол Цыганкова принес победу Динамо над "Мариуполем
16:01, 13 апреля 2019Футбол
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Динамовцы вырвали победу в последние 20 минут игры.
Гол Виктора Цыганкова принес победу "Динамо" над "Мариуполем" / facebook.com/fcdynamoua
В стартовом матче 24-го тура УПЛ "Мариуполь" на домашнем поле принимал киевское "Динамо". Хозяева уступили со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. Единственный гол в матче был забит на 73-й минуте, когда Виктор Цыганков в касание замкнул подачу Виталия Миколенко.
"Динамо" набрало 56 очков. Киевляне остаются на втором месте в таблицы (у "Шахтера" - 60).
Мариупольский клуб занимает 4-ю строчку, имея 33 очка.
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