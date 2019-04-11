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Копоплянка собирается сменить клуб

14:32, 11 апреля 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка, скорее всего, покинет "Шальке" летом / twitter.com/s04

О этом сообщает Bild.

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Возможное расставание с клубом из Гельзенкирхена Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что «Шальке» не будет удерживать украинца.

Контракт украинского футболиста с "Шальке" с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона-2019/2020.

29-летний Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей в составе своего клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.

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Теги: #Евгений Коноплянка