Копоплянка собирается сменить клуб

29-летний украинский футболист решил покинуть немецкий "Шальке".

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка планирует в летнее межсезонье сменить клуб.

О этом сообщает Bild.

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Возможное расставание с клубом из Гельзенкирхена Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что «Шальке» не будет удерживать украинца.

Контракт украинского футболиста с "Шальке" с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона-2019/2020.

29-летний Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей в составе своего клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.