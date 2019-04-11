Копоплянка собирается сменить клуб
14:32, 11 апреля 2019Футбол
281 0
29-летний украинский футболист решил покинуть немецкий "Шальке".
Евгений Коноплянка, скорее всего, покинет "Шальке" летом / twitter.com/s04
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка планирует в летнее межсезонье сменить клуб.
О этом сообщает Bild.
Читайте такжеШальке готов продать Коноплянку за 3-5 миллиона евро
Возможное расставание с клубом из Гельзенкирхена Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что «Шальке» не будет удерживать украинца.
Контракт украинского футболиста с "Шальке" с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона-2019/2020.
29-летний Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей в составе своего клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter