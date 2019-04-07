Заря вышла в полуфинал Кубка Украины
17:41, 07 апреля 2019Футбол
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Луганчане обыграли в четвертьфинале ФК "Львов".
"Заря" вышла в полуфинал Кубка Украины / footboom.com
Луганская «Заря» стала первым полуфиналистом Кубка Украины, одержав гостевую победу над ФК «Львов». Единственный мяч в игре забил Богдан Леднев ударом со штрафного на старте второй половины матча. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Кубок Украины. 1/4 финала.
ФК «Львов» — «Заря» 0:1
Голы: Леднев, 47.
Как сообщал УНИАН, в полуфинал сенсационно вышел также "Ингулец" - клуб первой лиги обыграл в четвертьфинале "Карпаты" в серии пенальти.
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