Заря вышла в полуфинал Кубка Украины

Луганчане обыграли в четвертьфинале ФК "Львов".

Луганская «Заря» стала первым полуфиналистом Кубка Украины, одержав гостевую победу над ФК «Львов». Единственный мяч в игре забил Богдан Леднев ударом со штрафного на старте второй половины матча. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Кубок Украины. 1/4 финала.

ФК «Львов» — «Заря» 0:1

Голы: Леднев, 47.

Как сообщал УНИАН, в полуфинал сенсационно вышел также "Ингулец" - клуб первой лиги обыграл в четвертьфинале "Карпаты" в серии пенальти.