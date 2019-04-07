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Заря вышла в полуфинал Кубка Украины

17:41, 07 апреля 2019
Футбол
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"Заря" вышла в полуфинал Кубка Украины / footboom.com

Луганская «Заря» стала первым полуфиналистом Кубка Украины, одержав гостевую победу над ФК «Львов». Единственный мяч в игре забил Богдан Леднев ударом со штрафного на старте второй половины матча. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Кубок Украины. 1/4 финала.

ФК «Львов» — «Заря» 0:1

Голы: Леднев, 47.

Как сообщал УНИАН, в полуфинал сенсационно вышел также "Ингулец" - клуб первой лиги обыграл в четвертьфинале "Карпаты" в серии пенальти

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Теги: #Заря#Кубок Украины по футболупогода во Львове