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Роналду сумеет восстановиться к первому четвертьфиналу ЛЧ против Аякса

15:46, 04 апреля 2019
Футбол
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Криштиану Роналду / Reuters

Об этом сообщает Marca.

Португалец раньше времени восстановился после травмы, которую получил в матче национальной сборной в квалификации Евро-2020.

Отмечается, что Роналду также сможет сыграть в 31-м туре серии А против "Милана", который пройдет 6 апреля. Однако, скорее всего, Массимилиано Аллегри побережет футболиста, чтобы не случился рецидив травмы.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме.

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду