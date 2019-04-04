Роналду сумеет восстановиться к первому четвертьфиналу ЛЧ против Аякса
15:46, 04 апреля 2019Футбол
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Лидер "Ювентуса" вскоре готов будет вернуться на поле.
Криштиану Роналду / Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Аякса".
Об этом сообщает Marca.
Португалец раньше времени восстановился после травмы, которую получил в матче национальной сборной в квалификации Евро-2020.
Отмечается, что Роналду также сможет сыграть в 31-м туре серии А против "Милана", который пройдет 6 апреля. Однако, скорее всего, Массимилиано Аллегри побережет футболиста, чтобы не случился рецидив травмы.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме.
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