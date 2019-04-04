Роналду сумеет восстановиться к первому четвертьфиналу ЛЧ против Аякса

Лидер "Ювентуса" вскоре готов будет вернуться на поле.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Аякса".

Об этом сообщает Marca.

Португалец раньше времени восстановился после травмы, которую получил в матче национальной сборной в квалификации Евро-2020.

Отмечается, что Роналду также сможет сыграть в 31-м туре серии А против "Милана", который пройдет 6 апреля. Однако, скорее всего, Массимилиано Аллегри побережет футболиста, чтобы не случился рецидив травмы.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится 10 апреля в Амстердаме.