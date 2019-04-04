Гвардиола прокомментировал травму украинца Зинченко

Сроки восстановления игрока пока не известны.

Левый защитник "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко получил травму в первом тайме поединка АПЛ против "Кардиффа" (2:0).

Хосеп Гвардиола был вынужден заменить игрока уже на 19-й минуте, а после игры наставник "горожан" не скрывал своего огорчения.

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«То, что произошло с Зинченко, не выглядело хорош, особенно в свете предстоящих матчей (полуфинал Кубка Англии и матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"). Зинченко важен для нас. Он знает, как мы хотим играть. Такое случается в течение сезона. Он проводит много минут на поле, но мы найдем решение. Данило много боролся на левом фланге защиты, но это не его естественная позиция. Решение у нас будет», – сказал Гвардиола, чьи слова цитирует официальный сайт "Ман Сити".

На 17-й минуте матча с "Кардиффом" 22-летний Александр Зинченко сделал рывок, после чего присел на газон, и ему потребовалась помощь врачей. По предварительным оценкам, украинец повредил заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления игрока пока не известны.

Всего в этом сезоне Зинченко провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.