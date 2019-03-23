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Матч отбора Евро-2020 Португалия - Украина: как это было (фотогалерея)

00:15, 23 марта 2019
Футбол
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Матч сборных Португалии и Украины завершился вничью / Reuters

Наша команда не растерялась в игре с титулованным соперником, добыла ничью и, одновременно, важное очко в игре на поле соперника.

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Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #футбол#сборная Украины#Евро-2020 квалификация