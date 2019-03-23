Матч отбора Евро-2020 Португалия - Украина: как это было (фотогалерея)
00:15, 23 марта 2019Футбол
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Игра в Лиссабоне завершилась нулевой ничьей.
Матч сборных Португалии и Украины завершился вничью / Reuters
В Лиссабоне завершился матч отборочного турнира Евро-2020 в котором сборная Португалии принимала команду Украины.
Наша команда не растерялась в игре с титулованным соперником, добыла ничью и, одновременно, важное очко в игре на поле соперника.
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