Матч отбора Евро-2020 Португалия - Украина: как это было (фотогалерея)

Игра в Лиссабоне завершилась нулевой ничьей.

В Лиссабоне завершился матч отборочного турнира Евро-2020 в котором сборная Португалии принимала команду Украины.

Наша команда не растерялась в игре с титулованным соперником, добыла ничью и, одновременно, важное очко в игре на поле соперника.