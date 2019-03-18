Ворскла на 90-й минуте пропустила с пенальти от Арсенала и не попала в топ-6 Премьер-лиги

Поединок, который определял состав участников верхней шестерки, завершился сенсационно.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился последние поединок первой части чемпионата Украины УПЛ в сезоне-2018/2019. В рамках 22-го тура встречались "Арсенал-Киев" и "Ворскла". От результата этой встречи напрямую зависел состав первой шестерки команд, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках.

Поединок окончился вничью со счетом 2:2, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Столичные "канониры" открыли счет в начале встречи - отличился Вакуленко на 8-й минуте. Однако на 24-й минуте Шарпар с пенальти восстановил статус-кво - 1:1.

Полтавские футболисты не реализовали ряд убойных моментов, но все-таки смогли выйти вперед: на 56-й минуте в ворота хозяев был назначен еще один 11-метровый, и Шарпар сделал дубль. 1:2.

Однако это был далеко не конец. На 90-й минуте арбитр в третий раз за матч указал на "точку", усмотрев в спорном эпизоде нарушение правил футболистами "Ворсклы" в своей штрафной. Вакуленко забил свой второй гол в матче и принес "канонирам" ничью - 2:2.

Напомним, что для выхода в первую шестерку "Ворскле" необходима была только победа. Ничья в этой игре означает, что место в топ-6 досталось "Мариуполю", который на 1 очко опередил в таблице "Ворсклу" ( 30 против 29).