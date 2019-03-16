Дерби Милан-Интер вызвало бешеный ажиотаж в Италии

Встреча двух команд из Милана состоится в воскресенье, 17 марта.

Грядущий матч 28-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером" установил рекорд Серии А по доходам, который удалось получить организаторам поединка.

На классическом миланском дерби еще за день до матча совместными усилиями клубов было заработано свыше 5,7 миллиона евро (включая гостиничные услуги), сообщает Проспорт..

"Это рекордное дерби. Все билеты на "Сан-Сиро" распроданы. Прибыль стал крупнейшей в истории "Милана", а также рекордным для Серии А", - говорится в официальном заявлении "россонери".

Добавим, что предыдущий рекорд принадлежал домашнему матча "Интера" против "Ювентуса" в апреле 2018 года, тогда выручка составила 5,3 миллиона евро.

Напомним, миланское дерби запланировано на воскресенье, 17 марта. Начало принципиального противостояния в 21:30.

После 27 туров "Милан" с 51 очком идет третьим в турнирной таблице Серии А. "Интер" занимает 4-ю позицию, уступая сопернику лишь одним баллом.