Ман Сити возместит ущерб жертвам сексуальных домогательств со стороны тренеров клуба
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил во вторник, что намерен выплатить компенсации жертвам сексуального насилия со стороны тренеров клуба.
Об этом говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
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В первую очередь речь идет о жертвах Барри Беннела, который работал детским футбольным тренером и юношеским скаутом для нескольких британских футбольных клубов, в том числе и в «Ман Сити». В прошлом году он был приговорен к 31 году тюремного заключения по 43 эпизодам сексуального насилия в отношении 12 бывших подопечных.
Кроме того, в ходе собственного расследования, «Манчестер Сити» столкнулся с обвинениями такого же характера в адрес еще одного тренера, Джона Брума. Он работал в клубе с 1964-го по 1971 год и умер в 2010 году. Расследование клуба покрывает период с 1964 года по настоящее время.
Клуб намерен компенсировать жертвам тренеров-педофилов моральный ущерб, а также компенсировать возможные неполученные доходы молодых футболистов от профессиональной карьеры. На это «Манчестер Сити» выделит несколько миллионов фунтов стерлингов.