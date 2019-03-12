Ман Сити возместит ущерб жертвам сексуальных домогательств со стороны тренеров клуба

На базе детской академии футбольного клуба орудовали тренеры-педофилы.

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил во вторник, что намерен выплатить компенсации жертвам сексуального насилия со стороны тренеров клуба.

Об этом говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Читайте такжеЗащитник английского Тоттенхэма арестован по подозрению в домашнем насилии

В первую очередь речь идет о жертвах Барри Беннела, который работал детским футбольным тренером и юношеским скаутом для нескольких британских футбольных клубов, в том числе и в «Ман Сити». В прошлом году он был приговорен к 31 году тюремного заключения по 43 эпизодам сексуального насилия в отношении 12 бывших подопечных.

Кроме того, в ходе собственного расследования, «Манчестер Сити» столкнулся с обвинениями такого же характера в адрес еще одного тренера, Джона Брума. Он работал в клубе с 1964-го по 1971 год и умер в 2010 году. Расследование клуба покрывает период с 1964 года по настоящее время.

Клуб намерен компенсировать жертвам тренеров-педофилов моральный ущерб, а также компенсировать возможные неполученные доходы молодых футболистов от профессиональной карьеры. На это «Манчестер Сити» выделит несколько миллионов фунтов стерлингов.