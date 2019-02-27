Блохин: спросил у мальчишек, кто я такой, никто не знал

Легендарный футболист рассказал о проблемах детско-юношеского футбола.

Легендарный в прошлом футболист Олег Блохин, который в конце прошлого года стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ, рассказал о развитии детско-юношеского футбола в Украине.

"Понятно, что без качественной работы в детско-юношеском футболе мы можем только мечтать об успехах национальной сборной. Поэтому я хотел бы поблагодарить руководителей ДЮФЛУ, тренеров, работающих в детско-юношеском футболе, за работу. Не всегда эта работа получает достойное вознаграждение. Но, как вы знаете, ФФУ работает над механизмом выплат школам и тренерам за качественную подготовку игроков.

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Хочу обратиться еще с такой просьбой - давайте поможем нашим детям знать историю украинского футбола! Нам же есть чем гордиться! У нас сразу три футболиста стали обладателями Золотого мяча. Не каждая страна может похвастаться такими достижениями.

Но недавно я был на детском турнире среди восьмилетних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя при этом их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить. А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Повторяю, нам есть чем и кем гордиться, и забывать свою историю нельзя!

Но, помня о прошлом, нужно думать о будущем. И, повторюсь, мне нравится то, что сейчас делает для развития детско-юношеского футбола федерация. Я, в свою очередь, чем смогу – помогу", - отметил Олег Блохин, которого цитирует сайт телеканала "Футбол".

Напомним, исполком ФФУ, который прошел 27 декабря в Доме футбола, утвердил Олега Блохина главой совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.