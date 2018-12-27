Блохин на новой должности в ФФУ займется развитием футбола вместе с Павелко

Легендарный футболист и тренер назначен сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

Исполком ФФУ, который прошел 27 декабря в Доме футбола, утвердил Олега Блохина главой совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

«От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторых раздумий я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу.

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Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение», - сказал Блохин, которого цитирует официальный сайт федерации.

В последнее время Олег Блохин оставался без работы. Последним местом работы для него было киевское "Динамо", которое он тренировал с 2012-го по 2014 год.

Напомним, ранее сегодня исполком ФФУ назначил Руслана Ротаня наставником молодежной сборной Украины.