Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА
16:56, 07 февраля 2019Футбол
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Команда Андрея Шевченко пропустила вперед две национальные сборные.
Сборной Украины замкнула третий десяток мирового рейтинга / УНИАН
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальный команд.
Сборная Украины расположилась в новом рейтинге на 30-м месте, сообщает официальный сайт ФИФА.
Наша команда опустилась на две позиции - с 28-го места. Вместе с тем, значительно улучшили свои позиции команды Японии (+23 места, с 50-го на 27-е) и Ирана (+7, с 29-го на 22-е).
В Топ-20 лучших команд мира изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют сборные Бельгии, Франции и Бразилии.
ФИФА обнровляет свой рейтинг раз в месяц.
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