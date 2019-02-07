Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко пропустила вперед две национальные сборные.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальный команд.

Сборная Украины расположилась в новом рейтинге на 30-м месте, сообщает официальный сайт ФИФА.

Наша команда опустилась на две позиции - с 28-го места. Вместе с тем, значительно улучшили свои позиции команды Японии (+23 места, с 50-го на 27-е) и Ирана (+7, с 29-го на 22-е).

В Топ-20 лучших команд мира изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют сборные Бельгии, Франции и Бразилии.

ФИФА обнровляет свой рейтинг раз в месяц.