Титулованный пловец Романчук побывал в гостях у донецкого "Шахтера
18:52, 06 февраля 2019Футбол
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Игроки команды подарили пловцу клубную футболку.
Романчук пообщался с лидерами донецкого "Шахтера" / shakhtar.com
Чемпион мира и Европы по плаванию Михаил Романчук побывал в гостях у донецкого «Шахтера», котрый в эти дни проводит предсезонный сбор в Турции.
Пловец признался, что с детства болеет за донецкую команду и с удовольствием пообщался с вратарем команды Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко.
Романчук является чемпионом Европы (2017), серебряным призером летнего чемпионата мира и победителем зимнего ЧМ (2018) на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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