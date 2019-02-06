Титулованный пловец Романчук побывал в гостях у донецкого "Шахтера

Игроки команды подарили пловцу клубную футболку.

Чемпион мира и Европы по плаванию Михаил Романчук побывал в гостях у донецкого «Шахтера», котрый в эти дни проводит предсезонный сбор в Турции.

Пловец признался, что с детства болеет за донецкую команду и с удовольствием пообщался с вратарем команды Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко.

Романчук является чемпионом Европы (2017), серебряным призером летнего чемпионата мира и победителем зимнего ЧМ (2018) на дистанции 1500 метров вольным стилем.