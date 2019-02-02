Полузащитник итальянского «Лечче» потерял сознание на 1-й минуте игры (видео)

Игрока успели спасти, но матч был прерван.

Вчерашний матч «Лечче» – «Асколи» в итальянской серии Б (второй дивизион национального первенства) чуть не омрачила трагедия.

Полузащитник «Лечче» Мануэль Скавоне на шестой секунде игры столкнулся головами с нападающим «Асколи» Джакомо Береттой, упал и потерял сознание, сообщает sports.ru.

На поле выехала машина «скорой помощи» и оказала игроку первую помощь. Его сразу доставили в больницу Лечче, где он очнулся. Жизни Скавоне ничего не угрожает.

«Жизни Мануэля Скавоне ничего не угрожает. Но он останется под наблюдением врачей на ближайшие сутки, потому что во время матча он потерял сознание, получив сотрясение мозга.

Его состояние тщательно изучили, повреждений внутренних органов не выявлено», – заявили в больнице.

Сам матч, прерванный на первой минуте, решили не возобновлять в этот день. Тренеры, руководство и игроки обеих команд выразили полное согласие с этим решением. Дата переигровки будет определена позднее.