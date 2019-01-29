Ракицкий поблагодарил Шахтер за свою детскую мечту

Украинский защитник, подписавший контракт с российским "Зенитом", в своем Instagram поблагодарил свой бывший клуб "Шахтер".

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который перешел в российский "Зенит", в своем Instagram опубликовал пост, в котором поблагодарил свой бывший клуб "Шахтер".

«17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтер". Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь!

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Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!», — написал Ракицкий.

Как сообщал УНИАН, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" сроком на 3,5 года. Также он уже поделился мыслями о переходе в российский клуб.

Защитник выступал за "Шахтер" с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз Кубок и Суперкубок Украины.

В нынешнем сезоне на счету воспитанника "оранжево-черных" 16 матчей и 1 гол за донетчан во всех турнирах.