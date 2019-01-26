МЮ обыграл Арсенал в принципиальной битве Кубка Англии - 8-я победа подряд для Сульшера

Новый главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер превзошел рекорд сэра Мэтта Басби - легендарного наставника "Красных дьяволов".

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед".

Встреча завершилась со счетом 1:3 - победили гости из Манчестера. "МЮ", таким образом, вышел в 1/8 финала, а лондонцы прекратили участие в турнире.

Голами в составе победителей отличились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсиаль. В конце первого тайма при счете 0:2 Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в ворота "МЮ", однако больше манкунианцы не пропускали в свои ворота.

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Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с восьми побед подряд (шесть в чемпионате и две – в Кубке Англии). Это лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон одержал свою восьмую победу в клубе лишь в 19-м матче.

45-летний норвежец ранее превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года).

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь последних матчей с общим счетом 22:5.