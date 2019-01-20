Моуриньо рассказал, как прятался от сотрудников УЕФА в ящике для грязного белья в раздевалке Челси

Комичный эпизод случился в 2005 году во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией".

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал об эпизоде, произошедшем в 2005 году, когда он спрятался в ящике для грязного белья в раздевалке «Челси», чтобы обойти дисквалификацию УЕФА, которая распространялась на две четвертьфинальные игры Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Да, это на самом деле было. «Челси» - «Бавария» - большой матч в Лиге чемпионов. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и мне это удалось. Я пришёл в раздевалку днём, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел, но проблема заключалась в том, чтобы потом незаметно выйти из раздевалки.

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Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в «Челси» за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти.

Я всё ещё был там, но ему пришлось закрыть крышку. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда», - цитирует Моуриньо Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

В четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005 в первом матче "Челси" победил "Баварию" со счётом 4:2. Встреча в Мюнхене завершилась победой "Баварии", но в итоге в полуфинал турнира вышел лондонский клуб.

Как сообщал УНИАН, 56-летний португальский тренер Жозе Моуриньо был уволен из "Манчестер Юнайтед" в середине декабря. Под руководством его преемника Оле-Гуннара Сульшера "МЮ" продолжает рекордную 7-матчевую победную серию.