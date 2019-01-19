Ливерпуль пропустил три гола от Кристал Пэлас, но сумел выиграть в драматичном матче АПЛ

"МЮ" продлил серию побед в Премьер-лиге при Сульшере до шести матчей.

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги лидер турнирно таблицы «Ливерпуль» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:3.

На перерыв команды ушли при неожиданном счете 1:0 в пользу гостей. Гол на свой счет записал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд. Команда Юргена Клоппа вышла максимально решительной на вторую половину встречи, и сразу после перерыва нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнял счёт, а спустя семь минут Роберто Фирмино вывел мерсисайдцев вперёд - 2:1.

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Гости отыгрались в середине второго тайма благодаря голу защитника Джеймса Томкинса. Но это было далеко не все. На 75-й минуте «Красные» снова вышли вперёд - Салах оформил дубль. А в добавленное время отличились форвард хозяев Садио Мане (4:2) и полузащитник гостей Максимилиан Мейер (4:3).

«Ливерпуль» набрал 60 очков и опережает главного конкурента - "Манчестер Сити" на 7 пунктов (у подопечных Гвардиолы матч в запасе).

P A S S I O N 👊 pic.twitter.com/A0ZccOGxJy — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2019

В параллельном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" обыграл дома "Брайтон" - 2:1. У "МЮ" отличились Погба и Рашфорд. Таким образом, манкунианцы продлили серию побед при новом тренере Оле-Гуннаре Сульшере до семи матчей (шесть из них - в АПЛ).