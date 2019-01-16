Фран Соль стал игроком киевского Динамо - контракт заключен на 5 лет

В «Динамо» Соль будет выступать под игровым номером «9».

Футбольный клуб «Динамо» Киев достиг соглашения с нидерландским футбольным клубом «Виллем II» о трансфере 26-летнего форварда Франсиско Соля Ортиса.

В «Динамо» Соль будет выступать под игровым номером «9», сообщает официальный сайт клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис отметил, что контракт заключен сроком на 5 лет.

Новичок «бело-синих» родился 13 марта 1992 года в Мадриде. Занимался в футбольных школах «Вікальваро», «Райо Вальекано» и мадридского «Реала». На профессиональном уровне кроме «Виллем II» выступал за испанские клубы «Реал Мадрид С», «Луго», «Реал Овьедо», «Вильярреал Б», «Вильяреал».

После подписании контракта Соль отметил:

- Это клуб с большой историей. Знаю, что «Динамо» выигрывало в свое время два Кубка Кубков и Суперкубок Европы, а также является самым титулованным клубом в Украине – больше киевлян никто не становился чемпионом этой страны.

Очень благодарен «Динамо» за то, что получу шанс сыграть в еврокубках. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, которое выдал мне клуб. Главное будет подготовиться к матчам с «Олимпиакосом» не только в физическом плане, но и в психологическом, поскольку это будут мои первые игры в составе «Динамо».

Я очень счастлив, что девятка оказалась свободной. Это главная цифра для бомбардира. Могу пообещать, что буду выкладываться на 100% на футбольном поле ради того, чтобы «Динамо» побеждало во всех турнирах, в которых принимает участие.