Стала известна зарплата испанского нападающего Соля в Динамо
14:39, 16 января 2019Футбол
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Фран Соль будет получать в Киеве в 8 раз больше, чем в своем предыдущем клубе.
Фран Соль / voetbalzone.nl
Стали известны детали контракта испанского форварда Франа Соля с киевским «Динамо».
По информации Voetbalzone, контракт Соля с киевским клубом будет подписан на 5 лет. Его зарплата составит 1 миллион евро в год.
Таким образом его оклад увеличится более, чем в 8 раз, ведь в голландском «Виллем II» Соль зарабатывал 120 тысяч евро.
Источник также сообщает, что Соль уже попрощался с партнерами по команде.
Напомним, вчера стало известно, что Фран Соль уже в Киеве и проходит медосмотр, прежде чем окончательно оформить трансфер в "Динамо".
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