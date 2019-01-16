Стала известна зарплата испанского нападающего Соля в Динамо

Фран Соль будет получать в Киеве в 8 раз больше, чем в своем предыдущем клубе.

Стали известны детали контракта испанского форварда Франа Соля с киевским «Динамо».

По информации Voetbalzone, контракт Соля с киевским клубом будет подписан на 5 лет. Его зарплата составит 1 миллион евро в год.

Таким образом его оклад увеличится более, чем в 8 раз, ведь в голландском «Виллем II» Соль зарабатывал 120 тысяч евро.

Источник также сообщает, что Соль уже попрощался с партнерами по команде.

Напомним, вчера стало известно, что Фран Соль уже в Киеве и проходит медосмотр, прежде чем окончательно оформить трансфер в "Динамо".