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Стала известна зарплата испанского нападающего Соля в Динамо

14:39, 16 января 2019
Футбол
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Фран Соль / voetbalzone.nl

По информации Voetbalzone, контракт Соля с киевским клубом будет подписан на 5 лет. Его зарплата составит 1 миллион евро в год.

Таким образом его оклад увеличится более, чем в 8 раз, ведь в голландском «Виллем II» Соль зарабатывал 120 тысяч евро.

Источник также сообщает, что Соль уже попрощался с партнерами по команде.

Напомним, вчера стало известно, что Фран Соль уже в Киеве и проходит медосмотр, прежде чем окончательно оформить трансфер в "Динамо".

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Теги: #Динамо Киев