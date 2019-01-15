Голландский форвард Соль проходит медосмотр в Киеве накануне перехода в Динамо
20:13, 15 января 2019Футбол
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Киевляне заплатят за 26-летнего испанца 3,5 миллиона евро.
Фран Соль / Marca
Нападающий голландского клуба «Виллем II» Фран Соль в эту среду будет представлен в качестве игрока «Динамо».
Об этом сообщил в своем твиттере журналист Кирилл Крыжановский.
Испанец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Динамо». Киевляне заплатят за 26-летнего испанца 3,5 миллиона евро.
Если не случится ничего из ряда вон, то Динамо завтра представит Франа Соля в качестве нового игрока команды. Испанец в Киеве, медосмотр, формальности, все дела. Сегодня не успевают, да и нет в этом нужды— Kirill (@Kirill79) 15 січня 2019 р.
В нынешнем сезоне Фран Соль забил 17 мячей в 20 матчах чемпионата Нидерландов.
Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.
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