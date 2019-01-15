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Голландский форвард Соль проходит медосмотр в Киеве накануне перехода в Динамо

20:13, 15 января 2019
Футбол
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Фран Соль / Marca

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Кирилл Крыжановский.

Испанец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Динамо». Киевляне заплатят за 26-летнего испанца 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Фран Соль забил 17 мячей в 20 матчах чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

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Теги: #Динамо Киев