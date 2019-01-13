Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года.

Новым главным тренером «Карпат» стал 63-летний испанец Фабри Гонсалес.

Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года. Его помощником назначен экс-тренер испанских «Бетиса» и «Уэски» Пабло Вильяр Феррейро, старшим помощником будет тренер «Карпат» U-21 Александр Чижевский.

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В Испании Фабри Гонсалес до этого работал с «Луго», «Эльче», «Мурсией», «Алавесом», «Альмерией», «Расингом» и «Гранадой», которую вывел в Примеру впервые за 35 лет, и другими клубами. В 2013 году Гонсалес тренировал греческий «Панатинаикос». Последнее место работы специалиста – испанская «Лорка», которую он тренировал с 2017-го до июня 2018 года.

Напомним, в конце ноября прошлого года пост главного тренера "Карпат" оставил португалец Жозе Мораиш. После этого в двух матчах обязанности наставника исполнял спортивный директор клуба Олег Бойчишин.