Игроки и тренеры Динамо поздравили болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

Виталий Буяльский попросил болельщиков чаще посещать стадион.

Киевское «Динамо» поздравило болельщиков с наступающими новогодними праздниками. В специальном видео-поздравлении от имени клуба приняли участие полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский, селекционер клуба Александр Заваров, а также главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич. Как сообщал УНИАН, приоритетной трансферной целью "Динамо" на зимний период является форвард, выступающий в чемпионате Франции.

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