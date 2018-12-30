Игроки и тренеры Динамо поздравили болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)
19:47, 30 декабря 2018Футбол
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Виталий Буяльский попросил болельщиков чаще посещать стадион.
Динамо ворвалось в Топ-20 лучших команд Европы / fcdynamo.kiev.ua
Киевское «Динамо» поздравило болельщиков с наступающими новогодними праздниками.
В специальном видео-поздравлении от имени клуба приняли участие полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский, селекционер клуба Александр Заваров, а также главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.
Как сообщал УНИАН, приоритетной трансферной целью "Динамо" на зимний период является форвард, выступающий в чемпионате Франции.
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