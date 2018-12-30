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Игроки и тренеры Динамо поздравили болельщиков с Новым годом и Рождеством (видео)

19:47, 30 декабря 2018
Футбол
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Динамо ворвалось в Топ-20 лучших команд Европы / fcdynamo.kiev.ua

В специальном видео-поздравлении от имени клуба приняли участие полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский, селекционер клуба Александр Заваров, а также главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, приоритетной трансферной целью "Динамо" на зимний период является форвард, выступающий в чемпионате Франции.

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Теги: #Динамо Киев